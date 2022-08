Filip Kostic, l'uomo decisivo per la Juve: perché può cambiare tutto

05 agosto 2022 a

a

a

C’è ottimismo in casa Juve per l’acquisto di Filip Kostic dall’Eintracht Francoforte. I colloqui tra Madama e il club tedesco stanno procedendo bene, secondo La Gazzetta dello Sport, tanto che in casa bianconera ci sono delle buone sensazioni. Il club della Bundesliga ha infatti deciso di vendere il centrocampista serbo, e nonostante il forte interesse del West Ham, la Vecchia Signora è in vantaggio. Resta da capire se l'offerta di 12 milioni più 3 di bonus possa essere valutata positivamente dall’Eintracht. Classe 1992 che è in scadenza fra un anno, nell’ultima stagione ha disputato 31 partite del campionato tedesco, segnando quattro gol e realizzando nove assist, oltre a 12 presenze in Europa League (tre gol e sei assist).

Rugani, la Sampdoria potrebbe presto chiudere

Intanto, se Kostic potrebbe presto arrivare a Torino, in casa Juve tiene banco il futuro di Daniele Rugani: sul tavolo del difensore bianconero c'è una proposta di trasferimento a titolo definitivo del Galatasaray, ma lui non è del tutto convinto. L’ex Cagliari vorrebbe rimanere in Italia, e alla Juve tocca accontentarlo. In quest’ottica, Empoli, Verona e Sampdoria hanno proposto ai bianconeri la soluzione del prestito. La squadra blucerchiata, secondo TuttoMercatoWeb, sembra quella più intenzionata a spingere la trattativa fino in fondo.

Raspadori solo se non arriva Morata

La Vecchia Signora è ancora interessata a Giacomo ‘Jack’ Raspadori del Sassuolo. Secondo Sky, l'attaccante neroverde non è però una priorità del mercato bianconero. Il club accelererebbe per il giocatore qualora non riuscisse a riportare Alvaro Morata sotto la Mole, o solo in caso di partenza di Kean. Per lo spagnolo, però, manca l’accordo con l’Atlético Madrid per il suo ritorno a titolo definitivo.