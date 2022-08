Inter, Beppe Marotta rivela in tv: "Cosa faremo in due settimane"

14 agosto 2022 a

Beppe Marotta non usa giri di parole e dopo la vittoria all'ultimo respiro a Lecce, prova a rincuorare Simone Inzaghi che negli ultimi giorni si è detto preoccupato per il mercato nerazzurro. Intervenuto ai microfoni di Sky il dirigente nerazzurro ha messo le cose in chiaro subito dopo il match contro i salentini: "Le parole di Inzaghi sono comprensibili, sta lavorando ogni giorno su questa squadra ed è normale che la pensi così. Noi abbiamo l'obbligo di garantire sia criteri di sostenibilità che una squadra competitiva. Mancano ancora 15 giorni, di certo non ci saranno rivoluzioni. Per completare la rosa serve un sostituto di Ranocchia, anche perché è una stagione anomala e serve una rosa competitiva e numerosa".

E sul mercato è intervenuto anche il portiere dell'Inter, Samir Handanovic: "La storia insegna che l'Inter deve sempre ambire alla conquista del titolo, ma sappiamo che ci sono altre squadre che lotteranno per questo obiettivo. Dobbiamo essere pronti al sacrificio e orientati a far sempre meglio. È fondamentale che sia rimasta gran parte di questo gruppo, tra di noi c'è sintonia: manca ancora un difensore ma a questo ci pensa la società".

Insomma manca una pedian importante per completare questa Inter. Una pedina che la società dovrà individuare in tempi davvero brevi.