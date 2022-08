Angel Di Maria, la Juventus è in ansia: cosa può succedere

16 agosto 2022 a

a

a

La Juventus rischia grosso. Dopo la vittoria con il Sassuolo, una vittoria convincente con le reti di Di Maria e Vlahovic, in casa bianconera suona l'allarme. Infatti Angel Di Maria ha dovuto abbandonare il campo per un problema muscolare all'adduttore. Al suo posto è entrato Fabio Miretti.

L'Inter prepara il colpo decisivo in difesa: perché Todibo può cambiare tutto

Subito dopo il match ha preso la parola Massimiliano Allegri che di fatto ha spiegato cosa possa essere successo: "Ha sempre la faccia un po’ così. Quel problema lì all’adduttore l’ha avuto anche una settimana fa”, così il tecnico bianconero sul problema di Angel Di Maria. Lo stesso Allegri ha aggiunto: "Non sono preoccupato. Vedremo gli esiti degli esami. Purtroppo, sono cose che capitano durante le partite”.

Finisce la partita e Marotta lancia il siluro su Inzaghi: "In 15 giorni..."

Ma dando un'occhiata alle mosse della Juve in campo, un dato è apparso evidente: i bianconeri sono "schivi" delle giocate dell'argentino arrivato dal Psg che di fatto nei suoi primi 66 minuti in bianconero ha dettato i tempi della manovra della squadra di Allegri. Un riposo forzato potrebbe mettere in discussione la tenuta stessa della squadra. Il giocatore ha dato quella fantasia che mancava in mezzo al campo alla Juve.