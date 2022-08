Todibo, ecco il nuovo obiettivo dell'Inter per la difesa

12 agosto 2022 a

a

a

Un nuovo nome per la difesa dell’Inter si sta facendo largo nelle ultime ore. Un'idea che stuzzica e che si fa strada tra i corridoi di Viale della Liberazione: il nome è quello di Jean-Clair Todibo, ex promessa del calcio francese rilanciatosi però al Nizza, che è sulle tracce di Cesare Casadei: il promettente centrocampista del vivaio nerazzurro che tanto bene sta facendo parlare di sé, soprattutto in ottica mercato con diversi club all’estero che lo vogliono. Todibo, di soli 22 anni, è tornato a brillare dopo alcune esperienze in chiaroscuro al Barcellona e in Germania, allo Schalke 04.

"Lo vogliono subito": bomba sul Milan, cosa sta succedendo a Tonali

Todibo, servono 15 milioni per prenderlo dal Nizza

Forte di un contratto fino al 2026, il club francese valuta Todibo 15 milioni. Una cifra al momento inavvicinabile per i nerazzurri, a meno che non venga accettata la corte del Psg per così cedere Milan Skriniar. Ma, scrive la Gazzetta dello Sport, si potrebbe anche provare a lavorare sulla formula, giocando sulle ambizioni del ragazzo: “Trovare l'eventuale intesa sull'ingaggio non sarebbe di certo un problema considerato lo stipendio attuale — è scritto in un articolo della Rosea — che si aggira intorno al milione di euro. L’interesse c’è ed è reciproco, ma resta da capire quali siano i margini di manovra con il Nizza”.

Tutto pronto per il "volo del condor": il colpo clamoroso del Monza

I dati di Todibo dell’ultima stagione col Nizza

Centrale di 190 cm, nell’ultima stagione in Francia, al Nizza, Todibo ha giocato 36 partite di Ligue 1, realizzando un gol nel match casalingo di aprile vinto contro lo Stade Brestois per 2-1. Un giocatore piuttosto corretto e poco falloso in campo: sei i gialli, nessun rosso. Oltre a questi match, si contano quattro presenze in Coppa di Francia, senza però realizzare reti, assistenze o prendere alcun tipo di cartellino.