Inter, "serve un sacrificio": scoppia la rivolta dei tifosi, chi andrà via

16 agosto 2022 a

a

a

“Operazione che agevolerà il riscatto di Lukaku”. Così Alfredo Pedullà sul probabile trasferimento di Cesare Casadei al Chelsea. L’Inter è infatti pronta a cedere il talentoso centrocampista: sebbene il suo futuro sia molto promettente, i nerazzurri non possono fare a meno dei 15 milioni che i londinesi si stanno preparando a mettere sul piatto per un classe 2003 che non ha ancora esordito in Serie A.

Quello che nessuno ha notato: cosa ha fatto Allegri con Di Maria a bordo campo

La distanza tra domanda e offerta è minima e tutto fa pensare che alla fine l’affare andrà in porto. Pur comprendendo la necessità di fare cassa, molti tifosi nerazzurri temono che Casadei possa essere un Zaniolo bis, però possono consolarsi con la consapevolezza che questa cessione aiuterà il club a trattenere Lukaku una volta che il prestito sarà finito. L’attaccante belga ha subito lasciato il segno, andando in rete alla prima di campionato contro il Lecce. L’Inter deve però stare attenta perché il mercato non è ancora finito: tra i big in “pericolo” c’è soprattutto Milan Skriniar.

La Juve è in ansia: cosa è successo subito dopo la vittoria col Sassuolo

Pare infatti che il Psg non abbia abbandonato la pista che porta al difensore nerazzurro: stando a quanto riporta l’Equipe, Skriniar resta un obiettivo, anche se i francesi non sono disposti a mettere sul piatto i 70 milioni richiesti dall’Inter, considerati troppo alti per un calciatore con il contratto in scadenza nel 2023.