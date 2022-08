Ryan Giggs, "forse la faccia": corna vip, confessione sconvolgente

18 agosto 2022 a

Ryan Giggs è una leggenda del Manchester United: nel corso della sua lunga e vincente carriera è sempre stato un professionista esemplare, ma fuori dal rettangolo di gioco è tutta un’altra storia. Trascinato in tribunale dall’ex compagna Kate Greville, che lo accusa di violenze, il calciatore gallese ha ammesso di essere stato infedele molte volte, definendosi un “imbroglione d’amore”.

Non ce la fa proprio, Giggs, a resistere dinanzi a una donna attraente: d’altronde a causa della sua infedeltà era già saltato il matrimonio con Stacey. Evidentemente le cose non sono cambiate con Kate, anche se il calciatore ha sottolineato più volte di non aver mai oltrepassato il limite e che gli atteggiamenti violenti denunciati dalla compagna in realtà non sono mai esistiti. Invece il calciatore ha ammesso di essere altamente infedele: una cosa quasi patologica, che si ripete da anni.

Quindi Giggs ha respinto con forza ogni accusa sulle presunte violenze ai danni della compagna e delle sue sorelle, rivelando invece le sue numerose relazioni extra-coniugali. Riguardo a un episodio specifico in cui avrebbe colpito la compagna, il calciatore si è espresso così: “Durante questo incontro le nostre teste potrebbero essersi scontrate, non ricordo se fosse la faccia o la testa, ma sono sicuro che non sia stato intenzionale”.