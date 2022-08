Juventus, Rabiot blocca il mercato: esplode l'ira dei tifosi

17 agosto 2022 a

Il caso Rabiot agita e non poco la Juventus. Il giocatore atteso a Manchester, sponda United, non ha ancora chiuso la trattativa con i Red Devils. A quanto pare la trattativa si sarebbe interrotta per le richieste della madre del giocatore. Un ingaggio superiore a 10 milioni di euro, questa la proposta della mamma di Rabiot. Una pretesa che avrebbe messo a rischio in modo serio la trattativa.

La Juventus attende la chiusura dell'affare per piazzare uno degli ultimi colpi di mercato. L'uscita di Rabiot infatti potrebbe dare il via a un'operazione a cui Allegri tiene tanto: l'arrivo di Paredes. Fin quando Rabiot non lascerà Torino, Paredes non potrà approdare sotto la Mole. Un vero e proprio caso che sta paralizzando il mercato bianconero in modo preoccupante. E i tifosi sui social fanno sentire la loro voce in modo forte e chiaro: "Se Rabiot veramente crede che vale 10mln all’anno significa che sta rovinato anche fuori dal campo…", scrive un tifoso come riporta Virgilio.

E ancora: "Guarda te che per colpa di Rabiot non arriva Paredes…lo so che non succederà mai, ma Rabiot in tribuna". C'è poi chi punta tutto sulla linea verde: "Fosse per me Rabiot e Arthur fuori rosa e mi tengo i tre giovani". Insomma il mercato della Juve passa inevitabilmente da Paredes. E non c'è più tempo: gli impegni di campionato incombono e la Champions è ormai alle porte. Sarà un settembre di fuoco per i bianconeri.