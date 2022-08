Inter, un pupillo di Inzaghi per blindare la difesa? Ore decisive: con chi si tratta

18 agosto 2022 a

I club di Serie A stanno vivendo giornate cruciali per quanto concerne il calciomercato. Ad esempio l’Inter sta cercando di completare la rosa con l’ultimo tassello necessario, ovvero un difensore: a prescindere dalla situazione di Milan Skriniar, che Inzaghi ritiene blindato ma che potrebbe partire se il Psg dovesse decidere di arrivare ai 70 milioni richiesti dall’Inter, arriverà infatti un altro giocatore.

Per settimane si è parlato di Manuel Akanji, che è finito ai margini del Borussia Dortmund: i tedeschi, però, vogliono comunque 15 milioni per il difensore svizzero. Dopo l’ultima risposta negativa alla richiesta di un prestito, i nerazzurri hanno capito che non c’è margine di trattativa e hanno deciso di virare la loro attenzione altrove. Ad esempio su Francesco Acerbi, che Inzaghi conosce benissimo avendolo allenato alla Lazio. Quest’ultima sarebbe disposta a cederlo in prestito, ma preferirebbe con l’obbligo di riscatto anziché il diritto.

Previsti contatti tra le parti, la sensazione è che l’affare si possa fare: Acerbi è il difensore esperto e affidabile che farebbe comodo all’Inter per completare il reparto, che avrebbe bisogno di un innesto del genere. Inzaghi è stato chiaro a riguardo: vuole un vice-De Vrij, ruolo che è rimasto scoperto dopo la partenza di Ranocchia, che ha firmato con il Monza.