Atletica, Tamberi oro nel salto in alto agli Europei

Gianmarco Tamberi, 30 anni delle Fiamme Oro, capitano della nazionale italiana di atletica leggera ed allenato dal padre Marco, è tornato a distanza di sei anni campione europeo del salto in alto. L’azzurro ha vinto con 2,30 metri, misura superata al secondo tentativo. Successivamente Gimbo, rimasto solo in gara, ha provato a valicare prima 2,32 e poi due volte 2,33 ma senza successo. Argento al tedesco Tobias Potye e bronzo all’ucraino Andriy Protsenko entrambi con 2,27. Simbolico l’abbraccio sul materasso al termine della gara tra Tamberi e Protsenko. L’Italia agli Europei, oltre ai due ori di Tamberi, era salita sul podio con Erminio Azzaro, bronzo nel 1969 ad Atene. Un'impresa storica che fa sognare i tifosi azzurri. Dopo gli europei di nuoto in cui l'Italia ha fatto la parte del leone, anche nell'atletica il Tricolore è protagonista grazie all'impresa di Tamberi e a quella di Jacobs. Un'estate da incorniciare questa del 2022 per tutto lo sport italiano che sta dimostrando di riuscire ad andare a medaglia con grande facilità.