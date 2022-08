Atalanta e Malinovskyi, rottura improvvisa: c'è Conte, "scippo" Tottenham

Federico Strumolo 19 agosto 2022 a

Adrien Rabiot non è mai stato particolarmente amato dai tifosi della Juventus e adesso la piazza bianconera ha un motivo in più per non vedere di buon occhio il 27enne francese.

L'ormai noto rifiuto del centrocampista al trasferimento al Manchester United, infatti, pare aver rovinato i piani della dirigenza bianconera sul mercato. Senza l'uscita dell'ex Paris Saint-Germain- il quale percepisce 7 milioni di euro più 2 di bonus a stagione - la Vecchia Signora non può concludere la trattativa, proprio con il club parigino, per Leandro Paredes (28 anni). L'operazione, infatti, ha costi alti, da 20 milioni per il cartellino e 8 annui per l'ingaggio del regista argentino. A maggior ragione perché i bianconeri vogliono mantenere un tesoretto per portare a Torino Memphis Depay (28), il quale sarebbe sempre più vicino alla risoluzione contrattuale con il Barcellona: la Juve lo aspetta, con un'offerta da 6 milioni a stagione per i prossimi 3 anni. Un colpo offensivo per il presente e un altro per il futuro, dato che si prepara a cominciare la propria avventura in bianconero anche Tommaso Mancini (18), promettente attaccante del Vicenza, su cui era grande l'interesse del Milan. I rossoneri proveranno a consolarsi con Raphael Onyedika (21), centrocampista nigeriano del Midtjylland, per il quale i danesi vogliono 10 milioni: l'offerta di Paolo Maldini non va oltre i 4 milioni più bonus, ma la trattativa entrerà presto nel vivo.

Tra le regine dell'estate c'è sicuramente la Roma, che spera di aggiungere alla sua rosa il centravanti azzurro Andrea Belotti (28). L'ex capitano del Torino aspetta i giallorossi e avrebbe rifiutato un'offerta da 4,5 milioni a stagione del Galatasaray, che vorrebbe ora provarci per Mauro Icardi (29), fuori dai piani del Psg. Intanto, a Milano è andato in scena un incontro tra l'uomo mercato della Roma Tiago Pinto e Rafael Pimenta, procuratrice di Justin Kluivert (23). L'ala offensiva olandese potrebbe lasciare la serie A per la Premier League, con il Fulham fortemente interessato. E, come lui, sarebbe vicino a salutare i giallorossi Felix Afena-Gyan (19), corteggiato da Salernitana (che intanto ufficializza l'ingaggio dell'attaccante 25enne Boulaye Dia dal Villarreal) e Cremonese.

Ha tantissimi estimatori in Inghilterra anche Ruslan Malinovskyi (29), valutato 20 milioni dall'Atalanta. La Dea non vorrebbe privarsi dell'ucraino, ma il Tottenham di Antonio Conte studia l'offerta. Intanto a Bergamo è arrivato Brandon Soppy (20), prelevato dall'Udinese per 9 milioni più 1 di bonus. I bianconeri vorrebbero sostituirlo con un profilo di spessore: Hector Bellerin (27). Lo spagnolo dell'Arsenal è reduce da un paio di stagioni complicate a Londra e potrebbe rilanciarsi in Friuli. L'Udinese sarebbe pronto ad accoglierlo nel caso in cui si liberasse dal club di Premier. Infine, due notizie dalla Spagna: il Barcellona sarebbe sulle tracce dell'ex Inter Achraf Hakimi (23), pagato 70 milioni dal Psg l'estate scorsa, mentre il Manchester United avrebbe offerto 20 milioni a stagione al centrocampista del Real Madrid Casemiro (30).