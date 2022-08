Calciomercato, da Dumfries a Lozano: ecco chi può partire

Federico Strumolo 20 agosto 2022 a

A meno di due settimane dalla fine del mercato (terminerà giovedì 1 settembre), la domanda che buona parte dei tifosi italiani si pone è: riusciranno le squadre di serie A a resistere agli assalti dei ricchi club europei? D'altronde, 13 possono essere un'infinità nel calcio e i ben informati sono sicuri che saranno tante le offerte che verranno recapitate nelle sedi delle società di A. Prima fra tutte l'Inter, che ormai da settimane resiste alle offensive del faraonico Paris Saint-Germain per Milan Skriniar. La cessione di Cesare Casadei (19 anni) al Chelsea per 15 milioni di euro più 5 di bonus (da ieri è ufficiale) ha dato respiro alle casse del club, ma il Psg è tornato alla carica, offrendo 60 milioni per il 27enne slovacco. Tanti, tantissimi soldi per un giocatore fortissimo, ma in scadenza di contratto al 30 giugno del 2023. Il presidente Steven Zhang ieri ha comunicato alla dirigenza che per lui è incedibile e il tecnico Simone Inzaghi incrocia le dita.

Come per Denzel Dumfries (26), altro pezzo pregiato dell'Inter sul taccuino dei grandi club europei. In questo caso, a impegnarsi nel pressing è il Chelsea, che di affari con i nerazzurri questa estate ne ha fatti tanti, dal già citato acquisto di Casadei, al prestito di Romelu Lukaku (29). Per l'esterno olandese, i blues avrebbero offerto 30 milioni, ritenuti non soddisfacenti dalla dirigenza interista. Attenzione al possibile rilancio, magari inserendo nella trattativa il difensore Trevoh Chalobah (23).

Ma i tifosi nerazzurri non sono certo gli unici a dover temere le offensive estere. I napoletani, infatti, dopo aver festeggiato gli arrivi di Tanguy Ndombele (25), in prestito oneroso dal Tottenham a 500mila euro con diritto di riscatto a 32 milioni, e Giacomo Raspadori (22), dal Sassuolo per 35 milioni complessivi, temono ora per le possibili partenze di Hirving Lozano (27) ed Eljif Elmas (22). Il centrocampista macedone piace all'Everton, l'ala messicana al Manchester United. Il patron Aurelio De Laurentiis avrebbe rassicurato Luciano Spalletti, male cose cambierebbero in caso di offerte irrinunciabili. Discorso diverso, invece, per l'Atalanta e Ruslan Malinovskyi (29). Il trequartista ucraino è ai ferri corti con l'allenatore Gian Piero Gasperini, il quale sarebbe pronto a privarsi dell'ex stella del Genk. Sono già tanti i club che hanno bussato alla sede della Dea: dal Tottenham al Marsiglia, che avrebbe messo sul piatto l'ex Roma Cengiz Under (25). Comunque, c'è anche chi potrebbe presto approdare in serie A. La Juventus continua a lavorare per Memphis Depay (28), che però ancora non si è liberato dal Barcellona. L'alternativa è l'ex centravanti del Napoli ArekMilik (28), che la Vecchia Signora vorrebbero però solo in prestito. Il Milan, invece, deve fare i conti con la resistenza del Midtjylland per Raphael Onyedika (21): i danesi vorrebbero trattenere il centrocampista nigeriano per un'altra stagione.