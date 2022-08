Inter, scoppia la sommossa dei tifosi: "Acerbi non è degno della maglia"

20 agosto 2022 a

Esplode il caso Acerbi all'Inter. Come è noto nelle ultime ore è stata ufficializzata la permanenza di Skriniar in nerazzurro. Di fatto l'Iter ha blindato il reparto difensivo e ha allontanato in modo chiaro le voci di una partnenza imminente del difensore per Parigi. Ma va sottolineato che in questa vicenda c'è un altro nodo di mercato. I nerazzurri infatti volevano intervenire nel reparto arretrato per prendere Acerbi. Ma a quanto pare i tifosi non sono d'accordo e sui social hanno dato vita a una vera e propria rivolta.

Come riporta Virgilio, i commenti sono feroci: "Ci sono stati tanti giocatori che avrei voluto vedere con la maglia dell’Inter…ecco, Acerbi non è uno di quelli…a prescindere da Lazio – Milan". E ancora: "Lo volete capire che non vogliamo Acerbi …non è degno dei nostri colori!!!".

E non finisce qui: " Non ha proprio senso Acerbi! Ce ne sono di centrali al livello di Acerbi più giovani e futuribili! Però ogni allenatore ha le sue preferenze, Inzaghi non fa eccezione!", ha affermato un tifoso sui social. A quanto pare i motivi per la rabbia nerazzurra su Acerbi sono diversi, si va dal sorriso dopo il gol del Milan dello scorso campionato all'età ritenuta troppo avanzata per dare slancio nel reparto arretrato. Insomma lo tsunami nerazzurro su Acerbi è iniziato e non finirà certo a breve.