Zeballos del Boca, fallo killer e infortunio choc: "Chi c'è dietro"

È stata aperta un’inchiesta sul terribile infortunio di Exequiel Zeballos. Il calciatore del Boca Juniors è stato vittima di un fallo estremo da parte di Milton Leyendeker, tra l’altro a partita appena iniziata: un’entrata bruttissima che è costato un infortunio molto serio a Zeballos, che dovrà stare lontano dal rettangolo del gioco per almeno sei mesi.

Inquietante che un episodio del genere sia avvenuto in una partita fondamentalmente tranquilla, dato che si trattava di Copa nazionale con il Boca Juniors di fronte all’Agropecuario. L’entrata killer di Leyendeker ha fatto molto rumore non solo in Argentina e in Sudamerica, ma in tutto il mondo: e così il procuratore di Buenos Aires ha deciso di aprire un’indagine per capire che l’episodio essa essere legato alla mafia e quindi al gioco d’azzardo. A destare sospetti è un numero anomalo di scommesse sull’espulsione di un calciatore nel corso della partita prima del decimo minuto di gioco.

Leyendeker è stato espulso poco dopo il quinto minuto, quindi ha permesso di vincere tanti soldi a tutti quelli che avevano scommesso su questa particolare casistica, che era quotata a 30 volte la posta. Ciò significa che con una puntata di mille dollari se ne incassavano 30mila: al momento non ci son prove in questo senso, ma sospetti sì.