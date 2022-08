Niccolò Zaniolo, l'infortunio e l'urlo disperato: Roma sotto choc

22 agosto 2022 a

Dopo Wijnaldum, tocca a Niccolò Zaniolo. Al 44' del primo tempo del match contro la Cremonese, la Roma e Josè Mourinho sprofondano nella "depressione" per l'infortunio del giovane trequartista della Nazionale: Zaniolo è stato costretto a lasciare il campo in barella per un fortissimo dolore alla spalla sinistra. Fatale un contrasto di gioco con Lochoshvili: Zaniolo, dopo essere caduto a terra, ha subito richiamato l'attenzione della sua panchina urlando "la spalla", visibilmente in ansia. Portato fuori dalla automobilina, ha mosso il braccio: in attesa degli accertamenti, al suo posto è entrato El Shaarawy.

Piove sul bagnato in casa giallorossa, visto che la vigilia della partita è stata agitata dalla notizia del gravissimo infortunio del centrocampista olandese Gini Wijnaldum, che si è rotto la tibia in allenamento. Con chi gli chiede di un ritorno sul mercato per sostituire l'ex Liverpool e Psg, il general manager della Roma Tiago Pinto frena: "Avremo tempo per pensare di questo. Le ultime ore sono state pesanti per noi, detto questo abbiamo ancora tempo". Nella migliore delle ipotesi, Wijnaldum potrà tornare in campo non prima di gennaio. "Eravamo in una onda positiva ma questo è il calcio, non possiamo lamentarci - prosegue il gm giallorosso -. Queste cose succedono, dispiace. Abbiamo impiegato tanto a portare Gini qua e lui ha impiegato poco a diventare della nostra famiglia. Ci fermeremo un attimo per capire cosa sarà meglio per lui e sono certo che tornerà più forte. Ringrazio i media che non hanno cercato un colpevole in questa situazione e chi è andato dritto a cercarlo mettendo in mezzo un ragazzo si vede che non ha mai giocato a calcio".

Suonano beffarde le parole di Pinto su Zaniolo, rilasciate ovviamente prima dell'infortunio: "Ha fatto un pre-campionato incredibile, sta bene e a fine mercato ne parleremo. Quel che è chiaro è che sta bene e sta migliorando. L'anno scorso lo dicevo che sarebbe stata una stagione difficile per lui, che doveva riprendersi da un infortunio. Per il mercato parleremo il 2 settembre".