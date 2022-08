Juventus, pari grigio con la Samprodia: Allegri, senza Di Maria sono guai

22 agosto 2022 a

a

a

Primo intoppo per la Juventus di Max Allegri, che non va oltre un grigio 0-0 in casa della Sampdoria. Il 3-0 contro il Sassuolo alla prima giornata aveva forse un po' illuso i bianconeri ma è bastata l'assenza dell'argentino Di Maria (oltre a quelle di Pogba e Bonucci) per ingolfare la manovra e togliere le poche certezze di una squadra che sembra ancora un cantiere aperto, al di là del mercato e dei prossimi, possibili arrivi di Depay in attacco e Paredes a centrocampo. E proprio l'argentino del Psg, al momento, sembra l'innesto più utile e urgente.

La Juve mostra difficoltà nel creare azioni pericolose, frutto di un centrocampo più muscolare che altro. Il rientro di Rabiot, dato per partente per tutta l'estate, mette centimetri e peso ma non idee, anche se il francese che ha rifiutato il Manchester United per colpa della mamma-agente è paradossalmente l'unico ad andare in gol, annullato però per fuorigioco. Nel primo tempo Leris al 6' colpisce la traversa per la Samp, mentre l'unico vero pericolo per Audero, dopo un suo errore, arriva da Cuadrado. Vlahovic è in ombra e anzi rischia l'autogol colpendo il palo della porta difesa dal suo compagno Perin. Anche Rabiot va vicino al vantaggio, nel finale di partita prima Quagliarella e poi Kostic vanno a un passo dal colpo-partita. Juve a 4 punti, come il Milan, a -2 da Inter, Roma e Napoli. Non è nulla, ma forse è già qualcosa per una squadra alla disperata ricerca di rilancio.