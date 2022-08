Andrea Pirlo, figuraccia senza precedenti: 8 gol in due partite

23 agosto 2022 a

a

a

È un avvio difficile di campionato turco per Andrea Pirlo: dopo il 4-2 subito in casa dal suo Fatih Karagumruk, la squadra di Istanbul, ora i ragazzi dell’ex centrocampista di Milan e Juve è caduta anche 4-1 contro il Besiktas. Proprio l’ex tecnico bianconero ha chiesto più attenzione dopo la gara: “Facciamo gli stessi errori, giochiamo con paura”. In totale due (brutte) sconfitte su due nei primi due incontri del torneo della Super Lig, e persino il dato sulle reti subite è grosso: otto.

Andrea Pirlo presentato come un mafioso, lo sfregio in Turchia: occhio alla foto | Guarda

Come è andata la gara della Vodafone Park Arena

Sconfitto all'esordio casalingo contro l'Alanyospor di Francesco Farioli, Pirlo ha dovuto fare i conti contro il Besiktas, squadra che tutti conosciamo e in lotta per il campionato turco. Il Fatih dell’ex centrocampista ha rimediato un'altra pesante sconfitta, stavolta in uno dei tanti Derby della megalopoli turca: 4-1 in trasferta alla Vodafone Park Arena, che dopo aver perso il titolo nella passata annata, punta a riscattarsi ai danni dei campioni in carica del Trabzonspor.

Pirlo fregato dall'oligarca russo: come ha bruciato mezzo milione di euro

Una gara senza storia: padroni di casa avanti per 3-0 già al 50', prima del goal di Diagne, su assist dell'ex interista Erkin. Viviano, estremo difensore del Karagumruk, è stato battuto per la quarta volta, chiudendo nuovamente la gara, in realtà mai apertasi nuovamente.