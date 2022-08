Fair Play finanziario, "la mannaia dell'Uefa sulle italiane": chi sarà sanzionato

23 agosto 2022 a

a

a

La bomba del Times che non t’aspetti sul Fair Play finanziario: Juventus, Inter e Roma sono tra le squadre a rischio sanzioni dell’Uefa, con nerazzurri e giallorossi che oltre a una multa verrebbero punite anche con restrizioni al mercato. Lo riporta il quotidiano Times, secondo il quale il governo del calcio europeo dovrebbe annunciare a settembre una serie di provvedimenti che riguarderebbero 20 club in tutto, tra cui anche Psg, Barcellona e Arsenal. Sempre secondo il Tabloid inglese, le sanzioni per nerazzurri e giallorossi riguarderebbero la stagione 2020-21.

In questa foto c'è tutto il dramma di Pirlo: figuraccia senza precedenti

Inter e Roma discutono con l’Uefa sulle sanzioni

Inter e Roma sarebbero già state allertate dall’Uefa, con cui avrebbero aperto un negoziato per ridurre i provvedimenti, che includerebbero comunque una multa e delle limitazioni al mercato. Secondo le attuali regole Uefa (destinate a cambiare alla fine di questa stagione), una squadra può avere solo 30 milioni di euro di perdite nell’arco di tre stagioni, anche se spese intelligenti come per giovanili e squadra femminile non vanno conteggiate. Nel mirino della Uefa per la stagione 2020-21 ci sarebbe anche la Juventus, ma la posizione dei bianconeri è complicata dalla battaglia legale ancora in atto per la Super Lega: sia i bianconeri che il Barcellona, altra big nel mirino, si rifiuterebbero di entrare in una negoziazione con la Uefa per ridurre l’entità delle sanzioni.

Donnarumma "liberato"? La clamorosa trattativa che fa godere Gigio

Stagione 2020-21: anche Psg e Marsiglia

All’estero oltre al Barcellona, ci sono problemi anche per l’Arsenal, relativi però alla stagione 2021-22. L’Uefa per l’anno appena concluso sta ancora aspettando i documenti completi dalle squadre e aprirebbe, come fatto con Inter e Roma, un negoziato col club. Per la stagione 2020-21 sarebbero 10 in totale le squadre a rischio sanzione: oltre alle già citate Inter, Juve e Roma, nel mirino ci sarebbero anche Psg e Marsiglia, ma le due francesi se la caverebbero con una multa.