Vlahovic, "quanti palloni ha toccato in 90 minuti": il dato che affonda la Juve di Allegri

Solo nove palloni toccati, uno ogni 10 minuti, incluso calcio d’inizio e due virgolate in area di rigore. La brutta situazione di Dusan Vlahovic nella partita del “Ferraris” pareggiata contro la Samp. Mentre nella prima e nella seconda giornata, Bremer da solo ha gestito più palla (92 e 100 rispettivamente) dei tre centrocampisti titolari tutti assieme (89 e 94), per giunta di una Juventus che non si affida alla costruzione dal basso: significa che il centrocampo non è contemplato. Nel complesso sono un ammasso di frecce orizzontali blu nei pressi di Perin, dai quali ne partono altre verticale verso la metà campo avversaria, molto sono rosse, perché indicano un lancio sbagliato.

Mercato, si punta a Milik e Paredes - Va però detto che le assenze hanno pesato nel pari di lunedì: Pogba, Di Maria e Chiesa sono un lusso, ma senza di loro la Juve può comunque presentare una formazione con otto nazionali, uno che lo diventerà (Bremer), uno che lo è stato (Rugani) e uno che tornerà a esserlo (Perin): ci sarebbero dunque le condizioni ideali per organizzare almeno una struttura di base e invece no, la Juve non si capisce cosa sia, quale corrente voglia seguire. Il mercato resta apertissimo: martedì si è virati con decisione su Milik, che ha costi di ingaggio più contenuti di Depay e dunque consentirebbe di conservare risorse da destinare a Paredes. Ma In ogni caso, se Depay abbassasse le pretese il prescelto sarebbe lui, però il tempo sta scadendo.

Anche Galeone contro Max: “Squadra senza idea” - Intanto il gioco di Max sconcerta anche i suoi estimatori, come Galeone, che ha detto di “aver spento la tv (durante Samp-Juve, ndr) perché ero stufo”, ha detto l’ex tecnico a Radio 24. “Ho sentito Max: era arrabbiato ma deve esserlo anche con se stesso, questa squadra non ha un’idea”. Insomma, Allegri è avvertito: serve un gioco più spumeggiante.