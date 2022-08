Allegri umiliato con un'immagine: "Ecco l'AllegriBall", imbarazzo alla Juve

23 agosto 2022 a

Le difficoltà della Juve nel costruire gioco in un’immagine postata dall’esperto Matteo Bonetti, che commenta il calcio europeo per Paramount Plus e ha postato ironicamente questa immagine sul suo profilo di Twitter. Si chiama “AllegriBall”, e mostra chiaramente le difficoltà nella zona gol della Juventus. Nella foto si nota come non ci sia nessun calciatore in mezzo al campo che dia un opzione a chi porta la palla: per questo motivo spesso abbiamo assistito ad un lungo fraseggio tra Danilo, Bremer e Rugani e, come ultima opzione, c'era quella di un cambio gioco per tentare di sorprendere la difesa della Sampdoria.

Mancano soluzioni verso la porta avversaria

Insomma, se il gol è mancato non è per colpa di Vlahovic o delle tante assenze nel reparto offensivo, ma vanno ritrovate nelle difficoltà nella costruzione del gioco e di una manovra che apra a diverse opzioni di conclusione verso la porta avversaria. Anche le zone in cui i calciatori della Juve hanno ricevuto il pallone, poi, hanno messo in risalto la mancanza di personalità da parte di alcuni calciatori nell'andare a proporsi ai compagni e nel voler prendere in mano le redini del gioco. Ricezione e distribuzione sempre in sicurezza, mai un rischio o una giocata per tentare di rompere il pressing o la linea.

Juve, occorre fare di più anche con gli infortunati

Dalla Juve, dunque, ci si aspetta di più. A prescindere dalle tante defezioni dovute agli infortuni (vedasi Pogba e Di Maria), delle occasioni e a livello tecnico: se contro il Sassuolo era arrivato il gol di Di Maria a ribaltare l'inerzia del match, a Genova i bianconeri hanno mostrato qualche difficoltà in più sia nella costruzione da dietro che nel trovare spazi in avanti. La nota positiva è non aver preso gol nelle prime due partite di campionato.