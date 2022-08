Formula 1, "calendario stravolto": cosa c'entra il Ramadan

25 agosto 2022 a

Un cambiamento epocale potrebbe avvenire in Formula 1. Non da subito, ma a partire dalla stagione 2024, con il calendario delle gare che sta già prendendo forma. L’indiscrezione-bomba è che per la prima volta a dettare il calendario del Mondiale sarà il Ramadan, ovvero il mese del digiuno musulmano che inizia il 10 marzo.

Finora si è sempre seguito il calendario cristiano, e infatti quest’anno le “vacanze” dei piloti sono coincise con il Ferragosto: si tornerà a correre dal prossimo weekend, dopo la pausa estiva, che a questo punto è destinata a cambiare a partire dal 2024. “Ci saranno novità rispetto ai calendari precedenti”, si è limitato a dichiarare Stefano Domenicali. “L’Arabia sarà parte del nostro futuro - ha aggiunto - non possiamo aspettarci un cambiamento dal giorno alla notte in una cultura millenaria, ma la teniamo sotto i nostri riflettori”.

Ovviamente col cambio di calendario muterebbero anche diverse situazioni per i Gran Premi europei, anche per quelli storici: “Potrebbe esserci una rotazione, Monza festeggia i 100 anni di storia, ma non basta - le parole di Domenicali - anche se è un luogo iconico deve investire per un grande futuro e rifare le infrastrutture. Nulla è garantito”.