Novak Djokovic fuori dagli Us Open: "Covid, nessuna eccezione"

25 agosto 2022 a

a

a

Novak Djokovic non giocherà agli Us Open. "Purtroppo stavolta non potrò recarmi a New York", annuncia il tennista serbo che non potrà prendere parte all'ultimo Slam della stagione. Come già in occasione degli Australian Open, a penalizzare il serbo è la sua posizione no-vax: il Centro di controllo e di prevenzione delle malattie statunitense ha confermato infatti l'obbligo di vaccinazione contro il Covid per entrare negli Usa. Si pensava che il Cdc (Centre for Desease Control and Prevention) potesse allentare le misure di prevenzione e invece nulla è cambiato: "Per i cittadini non americani è obbligatorio mostrare il certificato di vaccinazione completa prima di imbarcarsi su qualsiasi volo per gli Stati Uniti".

"Adesso basta": la furia di Adani si abbatte su Allegri, una frase velenosissima

Da qui l'esclusione di Djokovic che, a poche ore dal sorteggio dei tabelloni, ringrazia per i messaggi di affetto e supporto da parte dei fan e augura buona fortuna ai colleghi che scenderanno in campo. "In bocca al lupo ai miei compagni giocatori", scrive il tennista serbo sui suoi profili social, "mi manterrò in buona forma e in uno stato d'animo positivo aspettando di poter riprendere a competere". Novak ha sperato fino all'ultimo momento in una modifica delle misure sanitarie statunitensi che prevedono la vaccinazione contro il Covid-19 per l'ingresso in territorio americano. Ma nonostante i numeri tranquillizzanti della pandemia, il tennista è stato escluso.