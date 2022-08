Javier Zanetti scuote l'Inter: girone impossibile? "Cosa dobbiamo fare"

Lorenzo Pastuglia 26 agosto 2022 a

Peggio non poteva andare. L’Inter torna a casa da Istanbul con gli incubi di un girone infernale, dove dovrà vedersela contro Bayern Monaco, Barcellona e Vitkoria Plzen. Lo sguardo di Javier Zanetti in platea, durante l’estrazione delle palline, la dice tutta. L’ex capitano, oggi vicepresidente nerazzurro, però, lancia la carica ai suoi giocatori e ci crede: "Girone difficile, complicato, con due squadre come Bayern e Barcellona che questa competizione la sanno giocare molto bene — dice l’argentino — Ma siamo l'Inter, l'anno scorso col Liverpool abbiamo dimostrato di essere all'altezza. Dovremo essere al top della forma quando le affronteremo, la Champions è una competizione fatta di dettagli, con le più grandi squadre d'Europa. Ce la giocheremo".

Inzaghi: “Siamo l’Inter, studieremo le squadre al dettaglio”

Poi, ancora, Zanetti sulle delle due big che l’Inter incrocerà in autunno: “Sono squadre che in qualsiasi momento fanno la differenza, ti mettono in difficoltà, ma stiamo crescendo e prepareremo queste partite nel migliore dei modi — ha detto ancora il vicepresidente nerazzurro — È un grande stimolo affrontarle: il Bayern è più consolidato, il Barcellona con Xavi ha trovato equilibrio e identità ma noi vogliamo dare continuità al percorso che stiamo facendo, non abbiamo paura. L'Inter si farà trovare pronta e preparata”. Anche l’allenatore Simone Inzaghi ha lanciato la carica prima di volare per Roma, dove stasera affronterà la sua ex Lazio nell’anticipo di A: "La Champions League è una competizione di grande prestigio — dice — Studieremo ogni dettaglio, perché sappiamo che a questi livelli non esistono partite facili e scontate. Siamo l’Inter, affrontiamo questa competizione con entusiasmo, con l’obiettivo di dare continuità al cammino fatto già lo scorso anno".