Charles Leclerc, altro "sabotaggio" al muretto Ferrari: cosa combinano a GP finito

Anche in un Gran Premio largamente compromesso come quello del Belgio il muretto della Ferrari è riuscito a fare un errore da dilettanti. A due giri dalla fine Charles Leclerc è infatti stato richiamato ai box per montare la gomma rossa e provare a conquistare almeno il punto addizionale del giro veloce.

In casa Ferrari hanno però sbagliato tutti i calcoli: ormai i tifosi della Rossa ci sono tristemente abituati in questa stagione piena di errori… Leclerc è infatti rientrato alle spalle di Fernando Alonso, e così non solo ha perso la possibilità di fare il giro veloce ma ha anche dovuto lottare con lo spagnolo per riprendersi la quinta posizione. Tutto inutile, però, perché nella foga di provare a rientrare davanti ad Alonso - dopo il falso senso di sicurezza di stare davanti trasmessogli dal muretto - il pilota monegasco ha superato i limiti di velocità in pit-lane.

E così subito dopo la bandiera a scacchi Leclerc è stato penalizzato di 5 secondi, finendo pure alle spalle di Alonso. Ennesima gara da dimenticare per il monegasco, che già in avvio era stato particolarmente sfortunato: stava risalendo velocemente insieme a Verstappen, ma una visiera tolta da un rivale gli è finita nell’anteriore destra, causando un principio d’incendio e costringendolo a rientrare ai box dopo soli 4 giri. Ormai il Mondiale sembra essere saldamente nelle mani di Verstappen, che ha oltre 100 punti di vantaggio su Leclerc.