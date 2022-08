Carlo Ancelotti confessa: "Vuole andarsene". Il top-player che lo scarica

30 agosto 2022 a

Il suo Real Madrid ha iniziato alla grande anche la nuova stagione, dopo essersi preso Liga e Champions League nella precedente. Tre vittorie su tre in questo avvio contro Celta Vigo, Almeria ed Espanyol, e il prossimo impegno del weekend (il primo in stagione al Bernabeu) contro il Real Betis, prossimo avversario della Roma nei girone C di Europa League. Per Carlo Ancelotti, poi, è arrivato anche l’importante premio Uefa come “miglior allenatore” della scorsa stagione, ritirato durante i sorteggi di Champions di scorsa settimana, ma ora il tecnico di Reggiolo deve fare i conti con Marcos Asensio — trequartista poco considerato nel suo gioco — che vuole cambiare aria.

Ancelotti conferma: “Asensio vuole andarsene, io spero resti”

Accostato al Milan a inizio estate, il trequartista vuole andare via da Madrid. La conferma principale l’ha data lo stesso 'Carletto’ alla tv spagnola: “Penso che (Asensio, ndr) stia cercando di vedere se può andarsene – ha spiegato senza troppi giri di parole il tecnico di Reggiolo – dovremo cercare quindi un nuovo esterno, vedremo cosa capiterà negli ultimi giorni di mercato”. La speranza di Ancelotti, però, è quella che il giocatore rimanga, anche perché il primo settembre chiude il calciomercato in Spagna (così come quello italiano) e la data non è dunque lontana: “Se non parte — ha concluso l’ex tecnico del Milan a Movistar — a settembre sarà al 100% del Real Madrid e quindi un mio giocatore”.

Arsenal in pole, occhio allo United

Secondo quanto riportato un paio di giorni fa dal Telegraph, potrebbe essere lo United la nuova destinazione di Asensio, che farebbe lo stesso percorso di Casemiro, arrivato la settimana scorsa nel club dei Red Devils. Seppur per gli inglesi l’obiettivo primario resta quello del brasiliano Antony dell’Ajax. In pole c’è dunque l’Arsenal, secondo il Mirror, che ha offerto già 27 milioni di euro per il 26enne trequartista spagnolo.