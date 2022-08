Paulo Dybala non voleva uscire dal campo? Occhio alla frase di Mourinho...

31 agosto 2022 a

Una doppietta, una super prestazione e gli applausi di tutto l’Olimpico. Paulo Dybala si sta prendendo Roma, e ha già convinto José Mourinho. Il siparietto tra i due al momento del cambio della Joya non è passato inosservato alle telecamere. Inizialmente non felicissimo di uscire, si è poi sciolto quando lo Special One gli è andato incontro per un abbraccio.

Uno scambio di cinque, qualche parola e tanti sorrisi, poi ai microfoni di Dazn il mister portoghese ha svelato qualcosa di quel conciliabolo: "L'anno scorso nella partita contro la Juventus — ha detto l’ex tecnico del Triplete interista — quando è stato sostituito gli ho detto ‘Sei bravo ragazzo, sei bravo’, e oggi gli ho detto lo stesso e abbiamo sorriso, ricordando che qualche mese fa lui segnava di là".

La stoccata di Mou alla Juve su Dybala

Dybala, comunque, avrebbe voluto giocare di più, per cercare il tris in campo. Mourinho ha spiegato lo scambio di parole a Dazn: “Quando esce mi dice ‘mister, fammi giocare di più, faccio il terzo’ e io gli dico ‘fai il terzo contro l’Udinese’". Lui viene da una storia non facile a livello di infortuni, e in questo momento i dati ci dicono che cresce". E non manca anche l'augurio per il Mondiale: "Per noi è fantastico, e magari anche Scaloni deve inviarci delle bottiglie di vino dopo i Mondiali in Argentina per le sue prestazioni”.

Insomma, Mou non poteva essere più soddisfatto del suo giocatore, che è molto diverso anche dal recente passato, dove a suo dire era troppo isolato. Una stoccata alla Juventus? Queste le sue parole: "Un talento che aiuta la squadra ma è isolato — ha concluso il portoghese —. Con noi è un grande, che gioca con la squadra e per la squadra. Anche in fase difensiva, dove lui non è nato. Fa un lavoro per la squadra".