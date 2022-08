Cristiano Ronaldo, bomba di Massimo Mauro: "Federico Chiesa sa tutto, chiedete..."

31 agosto 2022 a

Cristiano Ronaldo e una fine di carriera non degna della sua altezza. Così la pensa Massimo Mauro, che ha detto la sua su CR7 ai microfoni di Pressing, in onda sui canali Mediaset. L’ex opinionista di Sky Sport si è inizialmente chiesto: “Il trasferimento al Napoli? Perché sfasciare un meccanismo che funziona?”. Per poi proseguire: "Guardate quello che è successo a Torino, lo spogliatoio con Ronaldo si sfascia". Cristiano Ronaldo lasciò la Juventus all'improvviso, dopo la prima giornata di campionato a Udine della scorsa stagione. Da tutti fu definita una fuga, che mostrò alcuni lati caratteriali del giocatore spesso poco incline alle dinamiche di gruppo all'interno dello spogliatoio.

Mauro: “Di Ronaldo al Napoli non c’è nessun bisogno”

Come in quello scontro all’interno dello spogliatoio con Juan Cuadrado, nel primo tempo della sfida di Champions tra Juventus e Porto in cui CR7 entrò nello spogliatoio urlando: “Stiamo giocando una m***a". Scena ripresa nel documentario dedicato ai bianconeri mostrato su Amazon Prime lo scorso anno. O quando, poco prima del via di campionato con i Reds, non si è presentato al ritiro dei Red Devils perché desideroso di fare una nuova esperienza altrove. Ma tra Chelsea, Psg, Bayern e altri top club europei, in tanti hanno sbarrato le porte al portoghese, che nemmeno a 37 anni vuole dimezzare di qualche milione il suo stipendio: “Per fargli giocare la Champions, sfasciamo il Napoli che è un gioiellino, chiunque viene gioca bene – ha ribadito Mauro – Di Ronaldo che deve giocare la Coppa al Napoli, non ce n’è nessun bisogno".

Mauro: “CR7? Chiedete a Chiesa e gli altri come si comportava alla Juve”

E ancora: "È andato a Torino per vincere la Champions ed è l’unica cosa che non ha fatto – sottolinea con forza – Lui sfascia lo spogliatoio e poi dove lo mettete a Cristiano Ronaldo nel Napoli di Spalletti? Sarebbe la rovina. Sta facendo un finale di carriera non degno di lui". Mauro, infine, ha rincarato la dose e tira in ballo l'ultima stagione di CR7 alla Juventus: "Chiedi a Chiesa e agli altri, avessero il coraggio di dire la verità su quello che è successo con lui nello spogliatoio della Juventus – aggiunge – Nell’ultima partita di Pirlo a Bologna, Ronaldo è rimasto in panchina. Ricordatevelo".