Antonio Cassano insulta Max Allegri: "Sputati negli occhi"

02 settembre 2022 a

a

a

Arthur al Liverpool: un trasferimento di fine mercato estivo non capito per nulla da Antonio Cassano, che con la solita schiettezza di sempre ha detto la sua sul passaggio in prestito del brasiliano ex Barcellona ai Reds, criticando in particolare Massimiliano Allegri alla Bobo TV per aver avallato la cessione. “(Allegri) Non lo teneva in considerazione, per lui non era un giocatore", rincara la dose sollevando obiezioni nei confronti dell'allenatore e lo mette in controluce rispetto a Jurgen Klopp, "uno dei migliori della storia del calcio”. La domanda che Fantantonio si fa è: possibile che un club come il Liverpool e il suo allenatore siano così pazzi da prendere il brasiliano?

Max Allegri fuori controllo sul gol di Milik: il raptus, la foto imbarazza la Juve | Guarda

Cassano: "Allegri? Dice che il gioco non deve essere bello, poi allena alla carlona..."

Cassano ha poi concluso con una riflessione dura e decisa: "Che in questo paese di incapaci e di mediocri bisogna iniziare a guardarsi allo specchio e a sputarsi negli occhi".

La Juve piega lo Spezia con Vlahovic e Milik. Il Napoli frena col Lecce

Quindi un commento su Juve-Spezia, con i bianconeri tornati alla vittoria dopo due pari di fila: “Ieri (mercoledì, ndr) ho visto Juve-Spezia e la Juve ha aperto i conti con un grandissimo gol, il secondo su punizione, bellissimo, di Vlahovic — ha concluso l’ex attaccante di Milan e Inter —. Però poi fino al gol di Milik c’è stato anche stato qualche fischio. La Juve continua a non giocare bene. Non è che ce l’ho con la Juve o con Allegri, ma il problema che Max deve capire che la Juve non può giocare così. Lui ha detto che ‘non bisogna essere bellini ma vincere’, lui allena alla carlona..".