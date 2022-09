Stefano Pioli, massacrato per la lista Champions: chi è sparito

03 settembre 2022 a

a

a

Scoppia la bufera in casa Milan. Stefano Pioli ha spiegato tutto nella conferenza pre-derby e ha usato parole piuttosto chiare: "ella lista Champions ci saranno rinunce dolorose, stiamo valutando fino all’ultimo". Ma a chiusura di lista sono spariti nomi illustri, soprattutto quelli dei nuovi arrivi. E così sono spariti dalla lista Champions Adli, Ibra, Bakayoko, fuori anche i nuovi arrivati Thiaw e Vranckx, dentro Dest e l’infortunato Florenzi, out Tatarusanu, al suo posto c'è Mirante.

Milan scatenato, arriva Dest dal Barcellona: il terzino destro ai raggi X

E i tifosi come riporta Virgilio pare abbiano mal digerito le assenze di Adli e Vranckx. E così è partito l'attacco a Pioli sui social: "Con lui i nuovi li vedremo ad Aprile se tutto va bene! Vranckx ha più presenze in Champions di più della metà dei nostri giocatori in un reparto in difficoltà risultato? Fuori dalla lista Champions, non capisco". E ancora: "L’esclusione che mi brucia di più è quella di Vranckx. Per quanto debba ambientarsi, speravo avessero più fiducia nel breve".

Inter-Acerbi, sì e polemiche, la Juve scarica Arthur: tutti gli ultimi botti

Ma non finisce qui: "Gli zero minuti col Vicenza erano una bocciatura chiara. Nelle amichevoli estive fai sempre giocare almeno un po’ i nuovi, soprattutto se devono integrarsi, a costo di metterli fuori ruolo. Per lui Adli in questo momento non è un giocatore all’altezza". Infine lo sfogo più duro: "Qualsiasi sia il motivo, non esiste alcuna scusa per lasciare fuori Vranckx. Krunic è rotto, chi entra al posto di Tonali e Bennacer? Insensato. Eh si critico e pure parecchio".