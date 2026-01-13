Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Paolo Di Canio, bomba in diretta tv: "Scusa Jorge". Tra poche ore...

martedì 13 gennaio 2026
Paolo Di Canio, bomba in diretta tv: "Scusa Jorge". Tra poche ore...

2' di lettura

C'è un giocatore in arrivo che potrebbe cambiare gli equilibri della Seria A, provocando uno scossone ai vertici della classifica nel girone di ritorno. Ne è convinto anche Paolo Di Canio, stimato commentatore di Sky Sport, che domenica sera in studio a Sky Calcio Club fa pure il nome e il cognome. 

Secondo l'ex bandiera della Lazio, che da calciatore ha conquistato i cuori dei tifosi della Premier League con le maglie di Sheffield WednsdayWest HamCharlton a cavallo tra anni Novanta e Duemila e che anche per questo conosce molto bene il calcio britannico, il prossimo craque sarà Bernardo Silva, centrocampista portoghese di 31 anni, in scadenza di contratto con il Manchester City. Dal 2017 a oggi ha vinto tutto confermandosi anno dopo anno come uomo-cardine nell'impianto di Pep Guardiola, decisivo tanto dal punto di vista tecnico (429 presenze complessive tra campionato e coppe e 74 reti realizzate in totale) quanto da quello dell'esperienza e della personalità. Un top player nel campionto più duro del mondo destinato, pare, a fare la differenza anche in Italia. Per la precisione, al Como di Cesc Fabregas, sempre più ambizioso e numeri attuali alla mano in piena corsa per un posto nella prossima Champions League.

"Non ho detto necessariamente Napoli - si è sbilanciato Di Canio riguardo alla possibile destinazione di Bernardo Silva -. Potrebbe essere anche particolare… Squadre che giocano – non dico come il City – però dove si gioca un calcio di possesso, ragnatela di passaggi vicini…". La mente di tutti è andata dunque al Como e alla ricchissima proprietà indonesiana dei fratelli Hartono.

"Il Como può prendere chiunque - conferma Di Canio -. Può prendere chiunque. Per come sono intelligenti, possono prendere chiunque, dai giovani, anche dalla Serie B tedesca, e li fanno diventare subito protagonisti". Quindi, consapevole della bomba appena sganciata, si scusa sorridendo con il super-agente portoghese Jorge Mendes, che controlla anche Silva: "Jorge, Jorge scusami, ma this is Italy e l’ho dovuto da dì". 

tag
paolo di canio
calciomercato
como
fabregas
bernardo silva
pep guardiola
manchester city

Le partite Serie A, il Como riprende il Bologna al '94. E anche tra Udinese e Pisa è pareggio

A parametro zero Juventus, Spalletti sogna: la pista-Bernardo Silva è caldissima

Bianconeri Juventus, operazione-scudetto: due colpi pazzeschi a gennaio

ti potrebbero interessare

Juventus travolgente: ne fa 5 alla Cremonese, aggancio al 3° posto

Juventus travolgente: ne fa 5 alla Cremonese, aggancio al 3° posto

Cagliari a valanga, colpo-salvezza a Genoa: 3-0 al Ferraris

Cagliari a valanga, colpo-salvezza a Genoa: 3-0 al Ferraris

Inter-Napoli, Ignazio La Russa durissimo contro Antonio Conte: "Sceneggiata inguardabile"

Inter-Napoli, Ignazio La Russa durissimo contro Antonio Conte: "Sceneggiata inguardabile"

Redazione
Inter-Napoli, lo sfogo di Chivu: "Avete sentito Ciro Ferrara?"

Inter-Napoli, lo sfogo di Chivu: "Avete sentito Ciro Ferrara?"

lorenzo pastuglia