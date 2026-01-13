Paolo Di Canio, bomba in diretta tv: "Scusa Jorge". Tra poche ore...

C'è un giocatore in arrivo che potrebbe cambiare gli equilibri della Seria A, provocando uno scossone ai vertici della classifica nel girone di ritorno. Ne è convinto anche Paolo Di Canio, stimato commentatore di Sky Sport, che domenica sera in studio a Sky Calcio Club fa pure il nome e il cognome.

Secondo l'ex bandiera della Lazio, che da calciatore ha conquistato i cuori dei tifosi della Premier League con le maglie di Sheffield Wednsday, West Ham e Charlton a cavallo tra anni Novanta e Duemila e che anche per questo conosce molto bene il calcio britannico, il prossimo craque sarà Bernardo Silva, centrocampista portoghese di 31 anni, in scadenza di contratto con il Manchester City. Dal 2017 a oggi ha vinto tutto confermandosi anno dopo anno come uomo-cardine nell'impianto di Pep Guardiola, decisivo tanto dal punto di vista tecnico (429 presenze complessive tra campionato e coppe e 74 reti realizzate in totale) quanto da quello dell'esperienza e della personalità. Un top player nel campionto più duro del mondo destinato, pare, a fare la differenza anche in Italia. Per la precisione, al Como di Cesc Fabregas, sempre più ambizioso e numeri attuali alla mano in piena corsa per un posto nella prossima Champions League.

"Non ho detto necessariamente Napoli - si è sbilanciato Di Canio riguardo alla possibile destinazione di Bernardo Silva -. Potrebbe essere anche particolare… Squadre che giocano – non dico come il City – però dove si gioca un calcio di possesso, ragnatela di passaggi vicini…". La mente di tutti è andata dunque al Como e alla ricchissima proprietà indonesiana dei fratelli Hartono.

"Il Como può prendere chiunque - conferma Di Canio -. Può prendere chiunque. Per come sono intelligenti, possono prendere chiunque, dai giovani, anche dalla Serie B tedesca, e li fanno diventare subito protagonisti". Quindi, consapevole della bomba appena sganciata, si scusa sorridendo con il super-agente portoghese Jorge Mendes, che controlla anche Silva: "Jorge, Jorge scusami, ma this is Italy e l’ho dovuto da dì".