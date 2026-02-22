Juventus, per Di Gregorio è finita: chi arriva al suo posto

L’ennesima papera, stavolta contro il Como. Michele Di Gregorio inciampa ancora e la Juventus paga: lo 0-1 di Mërgim Vojvoda nasce da un suo errore, l’ultimo di una serie che in stagione ha pesato come un macigno. Secondo alcune stime, le sue sbavature sarebbero già “costate” 9 punti ai bianconeri in Serie A. Un dato che alimenta riflessioni profonde alla Continassa sul futuro tra i pali.

La Juventus di Luciano Spalletti si ritrova così a dover affrontare un nodo diventato centrale. La dirigenza valuta alternative concrete, perché la sensazione è che serva un segnale forte per blindare un reparto troppo spesso vulnerabile.