Atalanta, primo posto in classifica: 2-0 al Monza, Berlusconi a 0 punti

La capolista solitaria della Serie A è l'Atalanta. I bergamaschi di Gasperini vincono in casa del Monza, ultimissimo in classifica e ancora a zero, e volano a quota 13 punti, a +2 su Napoli e Milan. Nell'altro posticipo del quinto turno, la Salernitana viene raggiunta sul 2-2 in Zona Cesarini dalla Salernitana. La squadra di Berlusconi e Galliani (con mister Stroppa sempre più vicino all'esonero) parte bene ma a sbloccare la gara è la Dea nella ripresa col sostituto di Zapata e Muriel, il classe 2003 Hojlund. Bis poco dopo con l'autogol di Marlon, propiziato da Lookman.

Cinque ko in altrettante giornate per Stroppa, il Monza resta l'unica squadra ancora a zero punti. Sfida ricca di emozioni all'Arechi di Salerno e risultato giusto tra due formazioni che si sono affrontate a viso aperto. Parte meglio l'Empoli che sblocca il risultato con Satriano, poi il pari di Mazzocchi a stretto giro. Nel secondo tempo i campani completano la rimonta con Dia, ma nel finale arriva il 2-2 con Lammers (decisiva la deviazione di Fazio).



La classifica - Atalanta 13, Milan, Napoli 11, Atalanta, Roma, Udinese 10, Inter, Juventus 9, Lazio 8, Torino 7, Fiorentina, Sassuolo, Salernitana6, Spezia, Verona 5, Empoli 4, Bologna 3, Sampdoria, Lecce 2, Cremonese 1, Monza 0.



Sesta Giornata - Sabato 10 settembre ore 15 Napoli-Spezia, ore 18 Inter-Torino, ore 20.45 Sampdoria-Milan, domenica 11 settembre ore 12.30 Atalanta-Cremonese, ore 15 Bologna-Fiorentina, Lecce-Monza, Sassuolo-Udinese; ore 18 Lazio-Verona; ore 20.45 Juventus-Salernitana; lunedì 12 settembre ore 20.45 Empoli-Roma.