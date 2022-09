Ferrari, disastro a pochi giorni da Monza: a fuoco il Tir, le immagini

06 settembre 2022 a

a

a

A pochi giorni dal Gran Premio di Monza, per la Ferrari arrivano notizie tutt'altro che rassicuranti. Un tir della scuderia di Formula 1, in viaggio dall'Olanda verso l'Italia ha preso fuoco. Il mezzo ha visto i freni surriscaldarsi al punto che è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Con la paura che la situazione potesse precipitare, gli autisti hanno dovuto effettuare una fermata di emergenza nel parcheggio dell'autoporto di Susa.

"Mi avete fott***": la furia di Lewis Hamilton, qui crolla la Mercedes

Il fattaccio è avvenuto alle 2 di notte, quando le persone a bordo del tir hanno dato l'allarme. I due si sono resi conto del fumo che fuoriusciva da sotto il mezzo. Corsi sul posto i vigili del fuoco sono rimasti al lavoro per circa un'ora, fino a quando il mezzo non era totalmente sicuro.

"La Ferrari? Neanche nella Formula 2". Chi umilia così Binotto e la Rossa

In breve tempo le immagini hanno fatto il giro del web. "Non ci credo, cominciamo bene", ha scritto un utente facendo riferimento ai numerosi problemi riscontrati dal Cavallino. E ancora: "Gli avevano montato il motore della F1". Finita qui? Neanche per sogno: "Colpa di una visiera staccata dal camion della Red Bull" è l'ultimo riferimento al problema avuto dal pilota Charles Leclerc a Spa.