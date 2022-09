Mihajlovic, "dopo la malattia...": bomba-Zazzaroni, perché il Bologna l'ha esonerato

07 settembre 2022 a

Sinisa Mihajlovic è stato esonerato: il suo Bologna aveva iniziato la stagione con 3 punti nelle prime 5 partite. Una situazione non irrimediabile, forse l’allenatore serbo avrebbe meritato più tempo, non solo per la sua storia personale, ma anche per motivi tecnici, dato che la proprietà gli ha venduto tre pezzi molto importanti (Theate, Hickey e Svanberg).

Ivan Zazzaroni è stato molto critico nei confronti di chi ha preso questa decisione: “Mandato via proprio nei giorni in cui Mihajlovic sta meglio: ha messo su 4 chili, recuperato energia. Joey Saputo, uomo di numeri, impazienze e latticini, sempre convinto di avergli consegnato il Real, avrebbe voluto chiudere con lui già a febbraio, soltanto il ripresentarsi della malattia lo indusse a non spingersi oltre il confine del pudore: il divorzio sarebbe risultato impopolarissimo nel periodo in cui all’allenatore veniva prospettato il secondo trapianto di midollo. Fuori per motivi tecnici, questo ha preteso che fosse scritto Sinisa: nessun accenno alla malattia”.

“Mihajlovic - ha aggiunto Zazzaroni - all’ultimo anno di contratto, avrebbe portato a 52 punti una squadra che considerava comunque più debole dell’ultima mantenendo la promessa-sfida con se stesso e il suo staff, i suoi ragazzi. Il canadese Saputo è il padre del licenziamento e deve assumersene la responsabilità: ridicolo - ha chiosato - che la società abbia inseguito la condivisione di questa decisione”.