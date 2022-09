Jannik Sinner ko agli Us Open: Alcaraz vince dopo una partita leggendaria

08 settembre 2022 a

a

a

Cade al quinto set, Jannik Sinner, ma con una certezza: lui e Carlos Alcaraz stanno scrivendo e scriveranno pagine di storia del tennis nei prossimi anni. Ai quarti degli Us Open l'altoatesino perde contro lo spagnolo dopo 5 ore di match definito da molti già "leggendario", con Alcarar che sotto 2 set a 1 annulla un match point nel quarto per poi vincere al quinto contro quello che era diventato la sua "bestia nera". Una maratona da record (nessuno prima di loro aveva mai giocato oltre le 2.30 di notte allo US Open) che regala al 19enne di Murcia la semifinale dove sfiderà l'americano Tiafoe, vittorioso ai quarti contro Rublev. Per Sinner, dunque, salta ancora l'appuntamento con la prima semifinale di uno Slam in carriera.

"Musetti, l'italiano che gioca meglio": un brutale ribaltone, chi scarica Jannik Sinner





A fare la differenza i due giovanissimi fenomeni è stata la determinazione e la concentrazione di Alcaraz. Sul cemento di Flushing Meadows a New York (montepremi di 27.985.686 dollari), Sinner e lo spagnolo giocano una sorta di "spareggio", visto che i precedenti recitano due vittorie per parte, con il 21enne italiano però che l'aveva spuntata negli ultimi due confronti diretti entrambi del 2022, negli ottavi sull'erba di Wimbledon e nella finale sulla terra di Umago. Alla fine finisce 6-3 6-7 6-7 7-5 6-3, ma gli applausi sono per tutti.

"Non so più cosa fare contro di lui": clamoroso, il campione che si arrende a Jannik Sinner

"Jannik è un gran giocatore, lo avete visto tutti - è il commento a caldo di Alcaraz, stremato, rivolto agli spettatori -. E' stato incredibile. Grazie a tutti, non smetterò mai di ripetere che tutte le partite che vinco su questo campo le vinco grazie a voi. Non riesco a credere a quanta energie riesco ad attrarre da voi".

"Come è cambiato il match? Dico sempre che bisogna credere in se stessi, ho avuto fiducia in me stesso, nel mio gioco, è difficile chiudere un match del genere in questo momento, è difficile rimanere calmi, ma la fiducia in se stessi è fondamentale". Ora se la vedrà con Tiafoe, idolo di casa: "Tutti conoscono il suo livello, ha battuto Nadal, ha battuto Rublev in tre set, ha molta fiducia e anche per lui questo campo è speciale - ha proseguito -. Cercherò di apprezzare il momento, è la mia prima semifinale in uno Slam, domani avrò tempo di pensare alla partita. Adesso posso riposarmi".