Barella fuori? "Cosa c'è dietro": gira una voce su Inzaghi

08 settembre 2022 a

“Barella fuori col Bayern? È stata una scelta, ho deciso di dargli un turno di riposo inizialmente, lui sta convivendo con un problemino da inizio anno, è un generoso, vuole giocare sempre, e così avevo deciso di risparmiarlo”. Esordisce così Simone Inzaghi alla domanda sulla mancata presenza dell’ex Cagliari nella sfida di Champions League, che l’Inter ha perso per 2-0 contro il Bayern Monaco. Tanto coraggio nelle scelte iniziali, poca fiducia nella possibilità per l'Inter di riprendere la partita. E il ko pesante contro i bavaresi, in un girone di ferro come quello nerazzurro, non è un bene in vista dei prossimi impegni.

Inzaghi: “Sull’1-0 Barella stava per entrare, poi è arrivato il gol”

Sempre riguardo alla domanda sul mancato cambio, l’ex tecnico della Lazio ha detto così: “Sull'1-0 lo stavo inserendo, perché avevo visto che avevamo creato delle situazioni per poter segnare, in quel momento abbiamo preso il 2-0 (l’autogol di Danilo D’Ambrosio che ha chiuso definitivamente i conti, ndr). Ho aspettato un attimo e ho deciso di farlo riposare, sabato penso che rientrerà”. L’Inter sarà attesa dall’insidiosa sfida casalinga contro un Torino sorprendente di questo inizio di stagione. Ci sarà Barella, ma serve una vittoria per il morale e per recuperare sulla vetta. Intanto i tifosi non hanno accettato il turnover del centrocampista, in questi anni una delle colonne indiscusse del gioco nerazzurro.