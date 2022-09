Cristiano Ronaldo, "davvero?": il whatsapp inviato a Spalletti

09 settembre 2022 a

Alla fine Cristiano Ronaldo al Napoli non ci è andato, e non potrà dunque giocare la Champions (per lo meno la fase a gironi). Rimasto controvoglia nel Manchester United di Erik ten Hag, che ora piano piano lo rimetterà in campo. Accostato a una decina di squadra, il portoghese ex Juve non ha potuto giocare nella squadra di Luciano Spalletti nonostante la ricca offerta dei Red Devils alla squadra partenopea: 100 milioni e il prestito secco di CR7 per Viktor Osimhen. Anche se Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, poco prima dell'esordio in Champions League contro il Liverpool vinto per 4-1 ha commentato quello che poteva essere il colpo dell’estate: "Non abbiamo mai parlato veramente di Ronaldo. Nel calcio con i se e i ma non si va da nessuna parte. Siamo contenti di chi abbiamo, abbiamo fiducia e una squadra competitiva. Che coppia sarebbe stata con Osimhen? Chissà…".

Lo scambio di messaggi tra Spalletti e Ronaldo

Intanto l’inviato di Prime Video al Maradona per la sfida tra Napoli e Liverpool, Alessandro Alciato, ha fatto riferimento ad uno scambio di messaggi su Whatsapp tra Cristiano Ronaldo e Luciano Spalletti avvenuto nelle ultime ore di mercato, con Mario Rui a fare da tramite. Il portoghese ha scritto al tecnico del Napoli: “Ma tu hai davvero voglia di allenarmi? Sei pronto?”. E l'allenatore avrebbe risposto: “Sì, sono pronto. Se vieni, ti alleno molto volentieri”. Anche se il tecnico ex Inter si è poi espresso così dopo la vittoriosa partita contro il Liverpool: "Poteva essere nostro? Ne ha parlato il direttore Giuntoli, dicendo che non c’è mai stata nessuna trattativa seria: per me un po’ di sogno me l’ero fatto. Perché poi vederlo giocare accanto a Osimhen sarebbe stato bellissimo. Io l’avrei visto vicino ad Osimhen, perlomeno non avrei voluto privarmi di Osimhen”.