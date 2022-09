Regina Elisabetta, "che squadra tifava": il segreto custodito per anni

10 settembre 2022 a

La Regina Elisabetta non ha mai voluto che le persone sapessero chi sostiene perché vuole essere vista come neutrale. "Sono rimasti tutti piuttosto scioccati, dopotutto non è esattamente la tipica tifosa del West Ham”. Una notizia che ha lasciato di tutto lo staff di Buckingham Palace, quella rilasciata da una fonte del Castello di Windsor al Daily Mail: su Maestà Elisabetta, scomparsa giovedì a 96 anni nell'amata residenza scozzese di Balmoral, era una grande ammiratrice degli Hammers, quando la squadra negli Anni 60, precisamente il ’64 e ’65, era guidata dal tecnico Ron Greenwood, che con il club di Londra vinse la FA Cup e la Coppa delle Coppe nel 1964 e nel 1965.

La Regina e il tifo anche per l’Arsenal

Tuttavia, dopo aver incontrato Arsene Wenger (ex storico tecnico dei Gunners) nel corso di un evento di Buckingham Palace nel 2007, si pensa che la Regina abbia avuto un debole anche per l'Arsenal: le cronache raccontano che sia rimasta particolarmente colpita da Cesc Fabregas, dopo aver parlato con lui. Lo stesso calciatore spagnolo successivamente affermò: "Sembra che la Regina segua il calcio e ci ha detto che era tifosa dell’Arsenal". Ha presenziato per anni alla finale della FA Cup allo stadio Wembley, consegnando la coppa al capitano della squadra vincente, ma negli ultimi tempi era stata sostituta dal principe William per queste manifestazioni. Indimenticabile, per tutto il popolo inglese, il giorno che consegnò tra le mani di Bobby Moore la Coppa del Mondo, dopo la finale vinta contro la Germania. Era il 30 luglio 1966.