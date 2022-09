Napoli salvato dal primo gol di Raspadori: ma che fatica con lo Spezia

10 settembre 2022 a

a

a

Dopo lo spaziale 4-1 rifilato al Liverpool, il Napoli torna sulla terra ma riesce a evitare un altro Lecce-bis. Anche stavolta al Maradona gli azzurri hanno fatto una fatica bestiale per avere la meglio di una squadra di bassa classifica: lo Spezia ha fatto quello che doveva, ha difeso strenuamente e ha provato a sfruttare quelle 2-3 volte che è riuscita a mettere la testa fuori dal guscio.

"Presente Calhanoglu?". Polveriera Inter, dallo spogliatoio filtra una voce sul turco e Inzaghi

Addirittura gli ospiti hanno richiesto il colpaccio, quando Mario Rui ha sbagliato un retropassaggio di testa permettendo a Kiwior di battere a rete: provvidenziale il salvataggio sulla linea di Rrahmani. Scampato il pericolo, il Napoli stavolta è riuscito a sfangarla a ridosso del novantesimo: lo ha fatto grazie al primo gol di Raspadori in maglia azzurra. Il calcio è a volte è strano, dato che l’ex Sassuolo non aveva affatto brillato: Spalletti lo ha però tenuto in campo per tutta la partita ed è stato premiato con la zampata decisiva in area.

Onana, debutto in Champions e poi... che fine gli fa fare Inzaghi

Proprio come con il Lecce, il turnover ha tolto intensità e qualità al Napoli, soprattutto a centrocampo, dove senza Lobotka si fa fatica: e infatti Spalletti lo ha messo subito a inizio ripresa, togliendo Ndombele che è ancora spaesato e avrà necessariamente bisogno di altro tempo. Alla fine il Napoli può sorridere: in attesa delle altre è primo ed è imbattuto da sei partite.