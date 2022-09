F1, Gp Italia: vince Verstappen davanti a Leclerc, quarto Sainz

11 settembre 2022 a

a

a

Max Verstappen sfata il tabù di Monza dove non era mai salito sul podio e vince il Gp d'Italia. Il pilota della Red Bull, scattato dalla quarta fila, ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc, partito in pole. Sul podio George Russell con la Mercedes. Quarta l'altra rossa di Carlos Sainz, autore di una grande rimonta. La gara si è conclusa in regime di safety car che a quattro giri dalla fine (a causa della vettura ferma di Ricciardo), entra in ritardo, non si allinea davanti a Verstappen, impedendo così al gruppo di compattarsi.

Ferrari, disastro a pochi giorni da Monza: a fuoco il Tir, le immagini | Guarda

Nel corso della gara il monegasco, dopo il primo pit stop con gomma gialla, al 34mo dei 53 giri complessivi ha montato le soft per cercare di recuperare il gap sull'olandese. Ma il campione del mondo, che ha operato il secondo pit stop a quattro giri dal termine, ha mantenuto la leadership tenendo a debita distanza la 'rossa' di Leclerc. Poi il finale confuso segnato da un errore della direzione di gara. Soltanto ad un giro dalla fine Verstappen è dietro alla Safety Car.

Pecco Bagnaia, l'allievo perfetto: cosa c'è dietro la sua (mostruosa) crescita

Tra lui e Leclerc, però, ci sono due doppiati. Alla luce dei chiarimenti post Abu Dhabi 2021, non ci sono dunque i tempi materiali per finire la gara in regime di bandiera verde. E la gara si conclude con i fischi dalle tribune.