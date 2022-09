Juve-Salernitana, Massimo Giletti estremo contro l'arbitro: "Non basta sanzionarlo..."

12 settembre 2022 a

Un disastro clamoroso, quello di domenica sera alle battute finali di Juventus-Salernitana. Già, il gol annullato a Milik che avrebbe consegnato ai bianconeri una rocambolesca vittoria in rimonta all'ultimo respiro, dopo essere finiti sotto per 2-0 al termine del primo tempo. E invece, tutto il contrario: pareggio e "diluvio" di espulsioni, che peseranno, e parecchio, sulla Juve.

Come se non bastasse, l'Aia oggi ha offerto una spiegazione, sconcertante, all'accaduto: il Var non aveva a disposizione le immagini che mostravano come Candreva tenesse i bianconeri in gioco , rendendo il gol assolutamente regolare. Le telecamere che lo riprendevano infatti erano ad uso esclusivo delle televisioni. Un disastro assoluto e che scuote dalle fondamenta il sistema-Var.

E tra chi non tace, tra chi sfoga tutta la sua rabbia per quel che è accaduto, c'è uno juventino-doc, Massimo Giletti, il conduttore di Non è l'Arena. Intervistato dal sito della Gazzetta dello Sport, picchia durissimo per il gol annullato a Milik: "Al limite dell'invalidità della partita - tuona mister Non è l'Arena -. Arbitro senza personalità, non basta sanzionarlo, bisogna restituire i punti", invoca quello che sarebbe una sorta di precedente storico. E ancora: "Inaccettabile vedere una squadra senza intensità che domina le partite. I problemi non si risolvono solo col mercato", conclude Giletti, comunque, con una critica a una Juventus che ancora proprio non convince.