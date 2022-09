Juve-Salernitana, "non c'erano le immagini": la morte del Var

12 settembre 2022 a

Per l’Aia è tutto apposto. Semplicemente al Var non è arrivata neanche un’immagine che comprendesse Candreva, quindi il caso è chiuso. Il modo in cui i vertici arbitrali stanno provando a sminuire tutto quello che è successo in Juve-Salernitana è ancora più vergognoso dell’episodio stesso, che naturalmente ha fatto il giro del mondo: siamo lo zimbello di tutti, come si può usare così male la tecnologia?

Anche perché quanto accaduto a Torino è solo la punta dell’iceberg di una giornata disastrosa per gli arbitri e per gli addetti al Var: mancano due rigori al Lecce da ufficio inchiesta; idem al Verona in casa della Lazio; grosse polemiche pure per un gol del Bologna da parte della Fiorentina. Tra l’altro nello stesso Juve-Salernitana il primo gol dei granata potrebbe essere irregolare, ma anche in quel caso (probabile tocco di mano di Candreva) non c’erano le immagini giuste… Insomma, classico caso di toppa peggiore del buco: come sempre mancano trasparenza e assunzione di responsabilità nel calcio italiano e nella classe arbitrale specialmente.

"Le immagini che riprendono Candreva vicino alla bandierina del calcio d'angolo - si legge nella nota Aia - e oltre la linea di Bonucci vengono da una telecamera non a disposizione del Var e pertanto non fruibile dagli arbitri. L'organo tecnico della Can ha anche chiesto espressamente alla società che fornisce il servizio tecnologico per la Var se la camera in questione, definita tattica, fosse a disposizione degli addetti alla Var per la gara disputata allo Juventus Stadium. La risposta che veniva fornita è che la camera non era a disposizione del Var e pertanto non era fruibile dagli arbitri. Con quanto precisato siamo convinti di aver fatto chiarezza sull’episodio”.