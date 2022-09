Antonio Cassano fa il nome: "Chi para il c*** ad Allegri", gelo-Juve

13 settembre 2022 a

a

a

La Juve non vince ancora, e naturalmente la risposta di Antonio Cassano contro mister Massimiliano Allegri, alla Bobo TV, non è mancata. Secondo l’ex attaccante di Milan e Inter, Madama avrebbe dovuto azzannare la partita, ma così non è stato dopo un primo tempo non all’altezza, chiuso sotto per 2-0 all’Allianz Stadium. "La Juve per 90’ ha dimostrato di essere la Sammartinese con tutto il rispetto — ha detto il barese — Non hai giocato contro il Psg o il Bayern Monaco, con tutto il rispetto per la Salernitana che a Torino ha fatto calcio. Io faccio fatica a trovare tanti giocatori che possono giocare nella Fiorentina o nel Bologna”. E ancora: "La Juve non ha fatto nulla, ha avuto altri propositi, nel secondo tempo sul 2-1 potevi prendere il 3-1 tre quattro volte, poi per inerzia con grandi qualità singole poteva vincere. Oggi non si parlava della Juventus che ha fatto schifo, ma solo del Var. La cosa più scandalosa sono determinati personaggi”.

"Non basta sanzionarlo": Giletti estremo contro l'arbitro di Juve-Salernitana

Cassano su Barzagli: “Non difendere Allegri, altrimenti cambia lavoro”

Poi Cassano ha tirato in ballo l'ex Juve e attuale opinionista Dazn, Andrea Barzagli: "Io ho grande stima per Andrea Barzagli, ce l’ho nel cuore e in Nazionale con lui mi trovavo da Dio. So che hai un buonissimo rapporto con Allegri. Non puoi coprirgli il culo, dicendo che non si può non notare che la Juve è migliorata — ha aggiunto il barese — È un anno e mezzo che gioca male. Io ti stimo, e ti voglio bene. So che hai un buon rapporto con Allegri, ma se si fa un determinato tipo di lavoro si deve scindere, se si fa un tipo di lavoro bisogna essere seri altrimenti si fa altro”. E ancora: “Un miglioramento evidente della Juve? Ma se gioca ogni volta di m***a, tira tre volte, fa due gol. Con dei giocatori fantastici, non offendo Andrea ma ha fatto un favore ad Allegri, posso anche capirlo. Lo ha avuto tanto”.

"Non c'era il video". Juve-Salernitana, oltre lo scandalo: morto il Var

Cassano contro i giornalisti: “Non faccio nomi di m...e del servilismo”

Quindi l’attacco finale ad altri giornalisti, apostrofati con parole pesantissime: "Altri nomi, non ne faccio, altre m***e del servilismo, dei farabutti, persone di m...a che continuano a coprirgli il culo — ha chiuso Cassano — Che è un allenatore che non fa giocare bene le squadre, guadagna 10 milioni, gli fate le domande che gli piacciono, non vi vergognate, poi ci lamentiamo che è un calcio di m...a, siete voi che coprite un allenatore che non fa fare tre passaggi ad una squadra. Andrea faccio il nome perché ti stimo, agli altri pagliacci e buffoni chiedo come fate a guardarvi allo specchio. Mette le squadre alla carlona".