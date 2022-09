Skriniar gela l'Inter: "Non parlo", ombre sul rinnovo

13 settembre 2022 a

Vietato non vincere. L’Inter lo sa e se vuole puntare al passaggio agli ottavi di Champions non può permettersi un passo falso contro il Viktoria Plzen, dopo il k.o. della prima dei gironi contro il Bayern Monaco. All’ora dell’aperitivo la squadra di Simone Inzaghi se la vedrà contro i cechi in uno stadio da 11 mila posti. La squadra dell'ex c.t. ceco Bilek che non perde da 28 partite: una serie che l'Inter deve interrompere per forza, se vuole provare a fare davvero quei 10 punti fissati da Simone Inzaghi sulla parete dello spogliatoio, come confine per il passaggio del turno.

Cechi bene davanti, ma dietro al difesa balla

“Siamo capitati nel gruppo più difficile, ma vogliamo giocarcela — le parole di Inzaghi in conferenza stampa — L'esordio con il Bayern non è stato dei migliori, questa gara è ricca di insidie, non è decisiva ma è già molto importante. Il Viktoria ha giocatori di qualità in attacco. È una squadra fisica, molto veloce: anche contro il Barcellona ha fatto vedere di saper fare ripartenze molto pericolose. Ma noi siamo qui per fare punti”. I cechi, con un centravanti di due metri (Chory) e lo sgusciante colombiano Mosquera, hanno mostrato però anche limiti notevoli in difesa, prendendo cinque gol dai blaugrana e tre nello specifico da Lewandowski, atteso stasera al ritorno da grande ex all'Allianz Arena.

Intanto in campo non mancheranno Barella e Brozovic, decisivi per far girare il motore di questa squadra. Mancherà invece Romelu Lukaku, che proverà ad esserci in panchina domenica a Udine. Simone Inzaghi così dovrebbe rilanciare Correa, senza rinunciare a Lautaro, protagonista con il Torino assieme a Handanovic. Il capitano, assente col Bayern, è in ballottaggio con Onana: Inzaghi ha deciso chi giocherà, ma fa sapere “di volerlo comunicare prima ai diretti interessati”. Probabile sia il camerunese arrivato questa estate dall’Ajax, che dovrebbe giocare le Coppe europee, mentre Handanovic il campionato. In campo anche Skriniar, che però getta ombre sul suo futuro: “Il contratto? Non ho mai parlato del mio futuro e preferisco rimanere così: quando ci saranno novità lo saprete solo da me. Darò sempre tutto per l'Inter, i tifosi mi conoscono”.