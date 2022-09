Var, la classifica-choc: come ha stravolto (in peggio) la Serie A

13 settembre 2022 a

La Juve penalizzata contro la Salernitana per colpa del Var. E tra le big è quella maggiormente colpita, come riportano i dati in un approfondimento di Repubblica. La prima volta che arrivò in A nel 2017, la tecnologia è intervenuta per dare un rigore contro la Juve e dal quel momento la storia si è ripetuta spesso. Se la logica suggerisce che episodi a favore e contro per una squadra si equilibrino, non è così per tutte. Sì per Roma (28 chiamate a favore e 29 contro), Milan (35 pro e 32 sfavorevoli), Samp (32 e 32), ma non per i bianconeri: 44 interventi a sfavore contro i 23 review che hanno fatto sorridere i tifosi. Un saldo in "negativo" di 21 episodi.

Napoli la più aiutata dal Var

Il Napoli, a sorpresa, è la più aiutata dal Var: 41 chiamate che hanno rovesciato favorevolmente la decisione arbitrale, solo 22 contro. Discorso simile per Inter e Lazio, anche se con distanze più contenute: i nerazzurri hanno sorriso 33 volte con 26 modifiche sfavorevoli. Per la squadra di Lotito pro e contro sono 37 e 28. L'Atalanta ne conta 33 e 27. Chi ha avuto meno chiamate a favore? Il Bologna: appena 19. Fiorentina e Verona quelle con meno chiamate contrarie: appena 21.

Numeri approssimativi, ma per i dati Juve spesso penalizzata

Numeri non possono non tenere conto di un minimo livello di approssimazione. Ma i volumi sono sostanzialmente questi. E dicono molto. Perché se la Juve ha molte chiamate "contro", vuol dire che tendenzialmente gli arbitri sbagliano a favore dei bianconeri e vanno corretti.