Gonzalo Higuain? "Grazie per aver fatto finta": occhio alla giornalista...

Trentanove anni, ma il fiuto di sempre in attacco che gli ha permesso di vincere tanto tra Real Madrid, Napoli, Juventus e Chelsea. Dagli Usa, per Gonzalo Higuain è arrivata una doppietta nello scontro diretto per strappare un posto ai playoff tra il suo Inter Miami e il Columbus Crews iniziato martedì, poi finito dopo la mezzanotte del mercoledì a causa di un lungo stop dovuto al maltempo. Il Pipita ha sbloccato la gara al 25’, prima del pari ospite con Juan Camilo Hernandez. Poi la pioggia che ha fermato il match per due ore e mezza, e quando la partita ha ripreso ci ha pensato l’argentino, con una girata di sinistro sul secondo palo, a chiudere il match in favore della sua squadra all’82’.

La giornalista ringrazia: “Grazie Pipita per aver fatto finta di capire cosa dicessi”

La partita dei due giorni l’ha decisa l’argentino, che ora tocca quota 12 reti in campionato, mentre la sua Inter Miami ha 39 punti in classifica, portandosi a meno due proprio dai Colombus Crew attualmente al settimo posto: l’ultimo disponibile per qualificarsi agli spareggi della Eastern Conference della Major League Soccer. Dopo il fischio finale, il Pipita è stato intervistato anche da un volto noto del calcio internazionale, ovvero l'ex calciatrice e medaglia olimpica canadese Kaylyn Kyle, attuale bordocampista.

Non è stata facile per lei l'intervista in spagnolo, e infatti si è aiutata anche con il cellulare per la traduzione in diretta TV. Nel post partita, quindi, la giornalista ha postato il video del siparietto, ringraziando il suo interlocutore: "La mia prima intervista in diretta in spagnolo. Grazie Gonzalo per aver fatto finta di capire cosa stessi dicendo”.