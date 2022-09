Mourinho, lo schiaffo a Belotti: "Giocate di tacco? Il cu***..."

16 settembre 2022 a

Il modo migliore per replicare alla sconfitta esterna della prima giornata di Europa League contro il Ludogorets. La Roma vince all’Olimpico e lo fa nel miglior modo possibile: 3-0 contro l’Helsinki, trascinata da super Nicolò Zaniolo e da Paulo Dybala. L’espulsione di Tenho dopo 14 minuti ha inevitabilmente indirizzato la partita in favore dei giallorossi. José Mourinho si è mostrato soddisfatto, ma prima di iniziare la sua intervista post partita ai microfoni di Sky Sport ha chiesto una cosa in studio che ha lasciato sorpresi: "Cosa ha fatto la Fiorentina?”. Altro 3-0, ma i Viola sono caduti malamente in Turchia contro l’Istanbul Basaksehir di Stefano Okaka e Mesut Ozil. Ora i toscani sono ultimi nel girone di Conference League.

Mourinho, una volta appreso il risultato, è tornato a parlare dei suoi: "Mi dispiace per loro che hanno iniziato bene la partita in 11 contro 11, poi sono rimasti in 11 contro 10 e in uno in meno è dura – ha detto – mi sembrano organizzati senza grandissimi giocatori e la partita è stata difficile ma dopo l'abbiamo chiusa”. Il portoghese si aspettava comunque questa risposta dalla sua squadra: "Nel secondo tempo abbiamo giocato bene, con una reazione forte e dopo due gol la partita è finita". Il tecnico dei giallorossi parla dell'atteggiamento dei suoi e se la prende un po' con i suoi attaccanti: "Gli attaccanti devono essere sempre cattivi – ha spiegato –. Abbiamo troppe opportunità senza quella cattiveria di mettere la palla dentro".

Quindi una parola su Belotti: "Il Gallo sembra che abbia la stessa malattia, l'ho visto fare giocate di tacco e il tacco non è da lui, lui deve mettere la palla in rete con il ginocchio, il cu***, con la testa, ma deve metterla dentro – ha detto ancora – Anche lui magari è con il virus del calcio fantasia". Una parola infine sul prossimo impegno di campionato, il big-match casalingo di domenica alle 18 contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, e sulla prossima sfida di Europa League contro il Betis capolista. "Se questa partita può essere una prova per la prossima? — ha concluso lo Special One, scherzando — Se l'Atalanta prende un rosso nei primi 10 minuti sicuramente sì…(ride ndr)”. E ancora: “Il Betis è una squadra molto forte e qui si decide tanto di questo girone”.