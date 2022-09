Angel Di Maria, "cos'è successo davvero". Teoria choc sulla Juve: lunga squalifica?

19 settembre 2022 a

In casa Juve i nervi sono a fior di pelle. Chiedasi ad Angel Di Maria, arrivato in estate, per un anno, alla Juventus, con l’obiettivo di rialzare i suoi da una stagione, la scorsa, al di sotto delle aspettative. Ma del Fideo al momento poche cose. Prima quel siparietto con Milik dopo la sconfitta col Benfica, il “Perché (Max) ti ha tolto?”, ora il rosso di Monza che potrebbe costargli più di una giornata di squalifica. L’argentino ex Real e Psg ha lasciato i suoi in 10 per 50 minuti, per un rosso ricevuto a causa della reazione violenta nei confronti di Izzo. E ora rischia una lunga squalifica che potrebbe tenerlo fuori fino a metà ottobre: piove sul bagnato alla Continassa.

Adani: “Di Maria ha condizionato una gara già negativa” - I due si erano punzecchiati continuamente nei primi 40’ di gioco, fino al gesto dell'argentino che lo ha fatto finire negli spogliatoi in anticipo, creando problemi ai suoi compagni. Un'espulsione che di certo nessuno dei tifosi della Juventus si aspettava, poiché si tratta di uno dei giocatori esperti di questa rosa. Neanche per Daniele Adani, oggi opinionista per Rai Sport: "L'espulsione di Di Maria ha condizionato in modo negativo la gara della Juve che già era negativa – ha detto negli studi di Rai Sport – Angel è stato espulso cinque anni fa, qui invece c'è un gesto di reazione con la gomitata”.

“Di Maria ha già preso la negatività della squadra” - Per l’ex centrocampista dell’Inter, la pressione che si vive nello spogliatoio l’ha subita anche Di Maria: "Un giocatore che sembra già, purtroppo per la Juventus, aver preso tutta la negatività che c'è in questa squadra — ha concluso Adani — Questa reazione fa vedere un po' il nervosismo in questo momento generale molto negativo".