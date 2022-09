Juve, "come finirà il campionato": l'algoritmo che umilia Allegri

20 settembre 2022 a

a

a

Il Napoli di Luciano Spalletti stupisce in campo, e ha avuto la meglio sul Milan nel big-match dell’ultima giornata, volando al primo posto in campionato insieme all’Atalanta. E secondo la pagina FiveThirtyEight, sarà sicuramente vincitrice del titolo se le cose dovessero continuare così. Il sito Web americano, che si concentra sull'analisi dei sondaggi, ha infatti stilato quella che potrebbe essere la classifica finale di Serie A 2022-23, tenendo conto dei risultati delle prime sette giornate. Al momento, così, i partenopei sono considerati come vincitori, avendo un indice di Spi di 79.8 e una previsione di 78 punti. Alle sue spalle, Milan, Inter e Atalanta, che dunque dovrebbero essere le altre tre squadre qualificate alla Champions.

Allegri e Inzaghi? Perché bisogna cacciarli subito: Juve e Inter alla deriva

Juve neanche in Conference, in B Monza, Samp e Cremonese

A seguire, poi, ci sarebbero le due capitoline, Roma e Lazio, e la sorprendente Udinese di mister Andrea Sottil. Clamorosamente all'ottavo posto la Juventus, che dunque secondo questa proiezione della classifica non sarebbe qualificata nemmeno in Conference League. Per quanto riguarda il fondo della classifica, al momento le squadre retrocesse sarebbero Monza, Sampdoria e Cremonese.

Follia Di Maria, "cos'è successo davvero". Teoria choc sulla Juve: lunga squalifica?

Cosa è l’indice Spi

Ma cos’è per essere precisi l’indice Spi? Abbreviativo di Soccer Power Index, si tratta di un criterio di valutazione di tutte le formazioni che è costantemente in aggiornamento, in base ai risultati che si vanno a sommare agli studi sulla stagione precedente e sui valori di mercato basati sui dati di Transfertmarkt. In questo modo si può stabilire il valore complessivo di una squadra.