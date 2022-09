Theo Hernandez infortunato: "Quanto starà fermo", salta i big match?

20 settembre 2022 a

Caduto col Napoli nel posticipo dello scorso weekend, ora il Milan si lecca le ferite per un’infermiera sempre più piena. Ai box già Divock Origi e Ante Rebic, che dovrebbero però tornare a disposizione dopo la sosta, ora Stefano Pioli deve fare i conti con gli stop di Davide Calabria e Theo Hernandez. Per una situazione, quella sulla fascia sinistra in particolare, che si fa preoccupante. Il francese, out dagli impegni con la nazionale, ha rimediato uno stiramento del lungo adduttore destro, è scritto su La Gazzetta dello Sport, e verrà ricontrollato tra una settimana. Nessuna lesione per Calabria invece.

Theo a rischio anche per il doppio confronto col Chelsea

I tempi di recupero per Theo si aggirano intorno alle tre settimane, un mese nella peggiore delle ipotesi, quindi il francese è a forte rischio per il doppio confronto col Chelsea (5 e 11 ottobre) e la Juve (8 ottobre). Le due settimane di sosta restano un vantaggio, ma Pioli dovrà rinunciare al suo terzino principe, tra i migliori in campo contro il Napoli, per alcune gare. Sulla sinistra così possibilità più logica vorrebbe titolare Ballo-Touré. Il senegalese, fin qui, ha giocato però solo un quarto d’ora contro il Bologna. L’anno scorso, invece, ha collezionato 12 presenze, di cui sei da titolare, ma solo una nel 2022 (quattro minuti contro il Genoa).

Dest adattato a sinistra?

Con Florenzi fuori gioco per diversi mesi, un’alternativa all’ex Psg potrebbe essere Sergiño Dest adattato a sinistra. Anche perché capitan Davide Calabria sta bene (escluse lesioni muscolari) e può riprendersi il posto a destra. Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona negli ultimi giorni di mercato, ha collezionato giusto un paio di presenze, tra cui l’ultima contro il Napoli. Debutto in Serie A da rivedere però, macchiato con il fallo da rigore su Kvaratskhelia (oltre a una serie di appoggi sbagliati e dribbling falliti).