Kolo Muani, clamoroso ritorno alla Juve? Ecco cosa manca

In estate l'attaccante francese era stato corteggiato per tre mesi dalla Juventus. Ma le richieste del Paris Saint Germain erano state giudicate troppo elevate dalla dirigenza bianconera. Così l'ultimo giorno di mercato Comolli ha virato su Lois Openda. E il club parigino si è trovato costretto a dare il giocatore in prestito secco al Tottenham . In Inghilterra, però, non c'è mai stato feeling. E ora il francese potrebbe cambiare nuovamente squadra.

Ci sarà da convincere sia la squadra londinese, che al momento vanta l'accordo per il prestito con il Psg, sia il club francese. La soluzione con il Tottenham è più percorribile, dato che il centravanti non sta trovando spazio in Premier League. Molto più complessa la trattativa con il Psg. Il motivo? La dirigenza parigina non ha digerito di buon grado la brusca conclusione della trattativa con la Juventus dello scorso agosto. E persino il presidente si era esposto pubblicamente contro la dirigenza di Torino. Ma le vie del mercato sono infinite. E chissà che questo matrimonio si potrà finalmente fare.